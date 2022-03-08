《珠玉之論－陳鳳珠》內地全面落實新發展理念，推動經濟高質發展

《珠玉之論》俄烏局勢仍然不明朗，避險情緒持續升溫，加上市場預期美聯儲本月或只加息

四分一厘，資金流出金融股。除油金相關股份或有資金流入外，整體投資氣氛轉差，港股持續急

挫，並曾失守２１０００點關口，預期短線大市仍要繼續反覆尋底。



內地「兩會」召開，國務院總理表示今年內地面臨的風險挑戰明顯增多，因此要全面落實新

發展理念，推動經濟高質量發展，並要穩市場主體、穩就業、保民生。預期受疫情影響，加上地

緣政治局勢緊張，或導致今年環球貿易及供應鏈的不確定性增加，因此內地或會進一步加強以國

內大循環為主體。去年內地的經濟錄得８﹒１％的增長，今年經濟增速目標降至５﹒５％左右，

雖然似乎略為保守，但此數據為內地考慮到穩就業保民生防風險的需要，在實現高基數上的中高

速增長。而今年居民消費價格漲幅定為３％水平，城鎮調查失業率全年控制在５﹒５％之內。另

外，要維持國際收支基本平衡，糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上，並持續改善生態環境質量。



除此之外，今年內地的赤字率目標擬按２﹒８％安排，２０２０年內地的赤字率為３﹒７％

，２０２１年降至３﹒１％，２０２２年進一步調低至２﹒８％水平。不過，這並不代表內地的

財政支出減弱，而是內地預計今年的財政收入繼續增長，且特定國有金融機構和專營機構依法上

繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模料會較去年擴大２萬億元人民幣以上，

為推進新的減稅降費等積極財政政策提供支持。而內地今年擬安排地方政府專項債券３﹒６５萬

億元人民幣，合理擴大使用範圍，支持在建項目後續融資。相信內地維持積極的財政政策及穩健

的貨幣政策，以推動資金落入實體經濟，支持經濟增長。《安里資產管理有限公司投資組合經理

陳鳳珠》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

