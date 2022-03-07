《股壇解碼－戴名》美經濟強中有憂，中石油（０８５７）行人止步

《股壇解碼》上星期公布的美國數據包括ＰＭＩ，大小非農和失業率都是大幅優於預期，可

以說是靚到無朋友，證明美國經濟復甦十分強勁，但投資者要留意的是其中一個經常被人忽略的

數據ＮＭＩ（非製造業指數）出現大幅回落，從近期高位的６９﹒１（２０２１年１１月）開始

下滑到上月份的５６﹒５，過往只有在經濟出現衰退時才會跌穿５０的分水嶺，投資者宜留意首

次加息後的ＮＭＩ指數走勢，雖然地緣政治加上服務業表現欠佳，但各項數據表現強經足以抵消

各項負面因素，仍然維持道指第二季高位在３７０００點的預期。



＊漁人得利＊



由於俄烏事件影響黑海地區的小麥出口，大量買主透過遠期合約購買澳洲小麥，無形中讓澳

洲冷手執個熱煎堆，相信今年澳洲的小麥出口將會錄得不錯的升幅，加上石油和天然氣價格暴升

，這些都有利澳元，澳洲已經成為這次俄烏事件的第一個贏家。歐洲將因為地緣政治而引致輸入

式通脹，但在歐央行對息口的猶豫不決態度下，歐元將進一步下試近期低位，短期看淡歐元。



＊引火自焚＊



俄羅斯企業在俄羅斯受制裁後在莫斯科的中資銀行諮詢開戶數量激增，外界揣測俄企試圖利

用中國間接逃避制裁，由於俄羅斯的人口過億，人口紅利加上經濟活動對中國現在疲弱的經濟無

疑是還魂丹，但亦是糖衣毒藥，從美國外國資產控制辦公室（ＯＦＣＡ）制裁清單中發現對俄羅

斯的金融制裁主要以針對俄羅斯央行、財政部、國家財富基金、銀行、相關個人和公司分別列入

不同的制裁名單中，其中最嚴重的是ＳＤＮＬｉｓｔ，被列入的個體在美國境內資產將完全被凍

結，並且禁止所有美國公民與該等個體展開任何形式交易，同時任何與制裁名單交易的對象都有

受制裁的風險，換而言之，中國可能因為和俄羅斯的經濟活動而被進一步制裁。



＊最後一跌＊



上周五（４日）恒指繼續受外圍和烏克蘭局勢拖累下試２１８３８點（期貨曾跌穿

２１５００點），年初預測的恒指底位２１６００點非常接近，相信短期負面因素已全面反映，

即月期權未平倉合約購沽比例為３１：６９，牛熊證街貨比例維持在上周的５３：４７水平，但

牛證街貨重貨區在２１６００點附近，相信本周初會下試上周五夜期低位後才轉向，投資者可以

趁低買入港股。



＊股票簡評＊



中國石油股份（００８５７）主要從事原油和天然氣勘探、開發、生產和銷售、原油和原油

產品煉制、煉油產品的銷售和貿易，當中包括天然氣、原油和成品油的輸送及天然氣的銷售。今

年年初開始受俄烏局勢帶動油價影響，集團股價從低位回升，現時油價升穿１１０美元一桶，中

國石油股份的股價升幅明顯落後於油價增幅，表現來說是相對弱勢，或者可以說是股價落後，一

般這類股份都有一個共通點，派息遠低於盈利增長，中國石油股份就是其中一員。由於集團的盈

利和油價掛勾，現在油價已在近年高位，加上面對三大不明朗因素，一是本月油組會否減產，雖

然市場預期油組不會減產，但世事難料；二是俄烏局勢處膠著狀態，只要雙方能夠尋找到下台階

，戰事可能隨時結束；三是美伊核和談有新進展，成功的話相信伊朗將會增加輸出石油賺取外匯

，這些都是對油價不利的地方，在諸多不利條件下，不建議投資者高位追入，合理買入價在

２﹒３元附近。

《資深市場人士 戴名》



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