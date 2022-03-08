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08/03/2022 12:29

【新冠肺炎】林緯遜：確診回落只屬假象，應分配資源到公院急症室

　　《經濟通通訊社８日專訊》感染及傳染病醫學會副會長林緯遜醫生在電台節目表示，過去兩
、三日，確診病例回落至兩萬幾至三萬宗「只是假象」，要計及快速檢測呈陽性的個案，才可評
估到第五波疫情是否已經見頂。他不排除有市民出於好奇，測試快速檢測呈報平台的系統運作，
但如果實際上有十幾萬人呈報快測陽性，他亦不感意外。

＊毋須病假紙的患者亦應如實呈報＊

　林緯遜認為，快速測試呈報平台代替了衞生防護中心的追蹤及流行病學調查工作，呼籲市民要
明確清楚、提供詳盡資料，包括有甚麼密切接觸者、家庭成員人數和健康狀況、家中是否有孕婦
或免疫系統較弱的長者等，亦要列明用甚麼方式採樣和確診日期。他強調患者即使毋須領取病假
紙，也有法律責任如實呈報，形容每人在疫症期間，都要擔當抗疫角色。

＊若隔離設施不足，全民檢測效能將打折扣＊

　　國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指，目前最緊逼和最優先的階
段性目標，是集中醫療資源，優先減少感染、重症和死亡率。林緯遜表示，明白在現階段要推行
全民強制檢測是有相當大困難和風險，如果篩查出大量確診者，但未能提供足夠隔離設施，檢測
效能的確會打折扣。他說，眼前立即解決的，是將資源分配給公立醫院急症室，解決出現大量重
症或安老院舍患者的問題，強調要為他們提供適切治療，拯救生命。（ｃｌ）

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