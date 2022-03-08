【新冠肺炎】林緯遜：確診回落只屬假象，應分配資源到公院急症室

《經濟通通訊社８日專訊》感染及傳染病醫學會副會長林緯遜醫生在電台節目表示，過去兩

、三日，確診病例回落至兩萬幾至三萬宗「只是假象」，要計及快速檢測呈陽性的個案，才可評

估到第五波疫情是否已經見頂。他不排除有市民出於好奇，測試快速檢測呈報平台的系統運作，

但如果實際上有十幾萬人呈報快測陽性，他亦不感意外。



＊毋須病假紙的患者亦應如實呈報＊



林緯遜認為，快速測試呈報平台代替了衞生防護中心的追蹤及流行病學調查工作，呼籲市民要

明確清楚、提供詳盡資料，包括有甚麼密切接觸者、家庭成員人數和健康狀況、家中是否有孕婦

或免疫系統較弱的長者等，亦要列明用甚麼方式採樣和確診日期。他強調患者即使毋須領取病假

紙，也有法律責任如實呈報，形容每人在疫症期間，都要擔當抗疫角色。



＊若隔離設施不足，全民檢測效能將打折扣＊



國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年指，目前最緊逼和最優先的階

段性目標，是集中醫療資源，優先減少感染、重症和死亡率。林緯遜表示，明白在現階段要推行

全民強制檢測是有相當大困難和風險，如果篩查出大量確診者，但未能提供足夠隔離設施，檢測

效能的確會打折扣。他說，眼前立即解決的，是將資源分配給公立醫院急症室，解決出現大量重

症或安老院舍患者的問題，強調要為他們提供適切治療，拯救生命。（ｃｌ）

