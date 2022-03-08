【新冠肺炎】公務員事務局秘書確診，聶德權快測呈陰性

《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局今日表示，該局一名秘書的新型冠狀病毒檢測呈陽
性。局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。
該名秘書負責為聶德權提供秘書服務，工作時無須與公眾人士接觸，並且有佩戴口罩及遵守
有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。她最近一次上班日期為３月７日。
局方會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職
員接受檢測。（ｃｌ）
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