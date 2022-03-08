【企業盈警】愛高集團（００３２８）料全年淨虧損增加

《經濟通通訊社８日專訊》愛高集團（００３２８）公布，預期於截至３月３１日止年度淨

虧損增加，而去年同期淨虧損約３﹒６億元。

該集團指，截至今年１月底止１０個月淨虧損較去年同期淨虧損增加３８００萬元，而於１

月底現金及銀行結餘約１３００萬元，低於去年９月底現金及銀行結餘約３２００萬元。該集團

預期淨虧損增加可能包括於回顧期內，ＣＯＶＩＤ－１９導致全球運費及集裝箱費用激增，而疫

情持續導致銷售額大降，生產已受到若干關鍵零部件之全球供應短缺及交貨時間延遲影響，未能

接受客戶擬下達的若干銷售訂單，影響營業額及盈利能力。此外，自２０１７年戰略轉移，由影

音及其他電子消費產品的傳統ＯＥＭ╱ＯＤＭ製造業務轉向自有品牌電腦，導致銷售收益顯著減

少，加上存貨、應收貿易及其他帳款減值虧損大幅增加。

此外，該集團指，已委聘專業財務顧問協助董事會審查資本結構及現金流量狀況，與往來銀

行協商並評估可用策略及財務選擇，包括考慮及已採取措施以緩解現金流量問題，包括可能出售

於２月２８日公平值約１﹒３５億元的沙田物業；縮減員工人數及費用；存貨變現尤其為帳齡較

長的存貨，其於去年９月３０日的帳面值約６﹒０９億元；將自有品牌電腦生產外包予ＯＤＭ製

造商；與銀行協商尋求進一步財務支持。（ｗｈ）

