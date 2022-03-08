【企業盈警】偉業控股（０１５７０）料去年盈轉虧１﹒３５億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》偉業控股（０１５７０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損約１﹒３５億元（人民幣．下同），而２０２０年度則錄得純利約２３００萬元。
該集團指，純利下跌主因２０２０年度確認出售惠陽金利達物業管理全部股權的一次性收益
約１﹒７８億元。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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