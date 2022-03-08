【北水炒Ｄ乜】淨流入６４億人幣，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開５９６點，報２１３０８點。最高跌
５７８點報２１３２７點，最低跌１０７８點報２０８２６點。恒指收報２１０５７點，跌
８４７點或３﹒８７％。
按額度計算，北水全日淨買入６４億元人民幣，增加１９﹒９％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。
主板成交１７７５﹒９５億元增加７﹒８％。其中港股通成交４６５﹒４億元，佔總成交
２６﹒２％。
＊高盛料油價未來三個月見１５０美元＊
《彭博社》上周五又引述消息指，美國政府正考慮禁止俄羅斯原油進口，美國國務卿布林肯
現最新表示，美國及歐洲盟友正考慮禁止進口俄羅斯天然氣及石油，並指已與總統及其他內閣成
員就相關問題通電。俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，最新擬禁進口消息刺激國際油價急升
，布蘭特期油在今早亞洲交易時段再升一成至１３０美元，紐約期油亦升近一成。高盛認為若市
場沒有俄羅斯石油供應，未來３個月油價或會進一步推升至１５０美元，摩根大通更預期，若俄
羅斯石油供應持續受到干擾一整年，布油或在今年底升至每桶１８５美元。
騰訊控股跌３﹒７７％報３８８元，北水淨買入２０﹒１億元；美團跌１１﹒２９％報
１４６﹒２元，北水淨買入１１﹒２億元；快手跌１﹒５７％報７５﹒４５元，北水淨買入５億
元。
中國海洋石油升２﹒３％報１０﹒６６元，北水淨賣出２﹒６億元；藥明生物跌９﹒２％報
５６﹒２５元，北水淨賣出２﹒６億元；中國神華跌１﹒９８％報２２﹒３元，北水淨賣出
０﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ２０﹒１０
美團 （０３６９０） １１﹒１７
快手 （０１０２４） ４﹒９８
小米集團 （０１８１０） ４﹒０１
保利協鑫能源 （０３８００） ３﹒９８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） －２﹒６４
藥明生物 （０２２６９） －２﹒６０
中國神華 （０１０８８） －０﹒８１
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