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08/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６４億人幣，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指低開５９６點，報２１３０８點。最高跌
５７８點報２１３２７點，最低跌１０７８點報２０８２６點。恒指收報２１０５７點，跌
８４７點或３﹒８７％。
　　按額度計算，北水全日淨買入６４億元人民幣，增加１９﹒９％。北水淨買入最多的個股依
次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次
是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。
　　主板成交１７７５﹒９５億元增加７﹒８％。其中港股通成交４６５﹒４億元，佔總成交
２６﹒２％。

＊高盛料油價未來三個月見１５０美元＊

　　《彭博社》上周五又引述消息指，美國政府正考慮禁止俄羅斯原油進口，美國國務卿布林肯
現最新表示，美國及歐洲盟友正考慮禁止進口俄羅斯天然氣及石油，並指已與總統及其他內閣成
員就相關問題通電。俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，最新擬禁進口消息刺激國際油價急升
，布蘭特期油在今早亞洲交易時段再升一成至１３０美元，紐約期油亦升近一成。高盛認為若市
場沒有俄羅斯石油供應，未來３個月油價或會進一步推升至１５０美元，摩根大通更預期，若俄
羅斯石油供應持續受到干擾一整年，布油或在今年底升至每桶１８５美元。
　　騰訊控股跌３﹒７７％報３８８元，北水淨買入２０﹒１億元；美團跌１１﹒２９％報
１４６﹒２元，北水淨買入１１﹒２億元；快手跌１﹒５７％報７５﹒４５元，北水淨買入５億
元。
　　中國海洋石油升２﹒３％報１０﹒６６元，北水淨賣出２﹒６億元；藥明生物跌９﹒２％報
５６﹒２５元，北水淨賣出２﹒６億元；中國神華跌１﹒９８％報２２﹒３元，北水淨賣出
０﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　２０﹒１０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒１７
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒９８
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　４﹒０１
　　保利協鑫能源　（０３８００）　　　　　　３﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒６４
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒６０
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－０﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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