《日入而息》髮型屋周四起獲准重開，傳全民檢測或推遲至４月

《今天重點》

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大部分社交距離措施延長兩周，髮型屋周四起獲准重開；本港新增２８４７５宗確診，快測呈報

１４７１５宗

傳全民檢測或推遲至４月，第五波高峰期檢測作用不大

越秀交通基建（０１０５２）全年純利升８倍至１５億元人民幣，派末期息０﹒４１港元

栗戰書表示特別行政區新選舉制度使愛國者治港穩穩落地；栗戰書表示今年預審議４０件法律案

，制定學前教育法等

俄羅斯威脅切斷北溪１號，歐洲天然氣衝３９００美元

倫鎳報價日內翻倍，Ａ場「妖鎳」起舞鵬欣資源漲停

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《即日市況》

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恒指低收２９１點報２０７６５，科指跌１４５點報４３８２

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《深滬股市》

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滬指再瀉２﹒４％穿三千三，俄被加大制裁危及供應鏈

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《美元匯價》

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資金紛紛湧入美元避險，歐元短期最受壓力

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《公司業績》

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光大綠色環保（０１２５７）去年純利按年跌２６％，派末期息４仙

越秀交通基建（０１０５２）全年純利升８倍至１５億元人民幣，派末期息０﹒４１港元

Ｈ＆Ｈ國際控股（０１１１２）料去年純利按年下降５０至６０％

中國數碼信息（００２５０）料去年盈轉虧，蝕不超過１﹒２億元

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《公司資訊》

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據報吉利汽車（００１７５）二季度實施供應鏈替補方案，緩解缺芯壓力

聯交所取消星美文化旅遊（０２３６６）上市地位

叙福樓（０１９７８）旗下餐廳已局部恢復有限度營業

兆科眼科（０６６２２）與國藥、上藥及華潤醫藥達成戰略合作協議

香港電訊（０６８２３）推出「拍住賞」及「轉數快」零交易費優惠

星展香港為越秀房託（００４０５）提供首筆４８億元綠色俱樂部貸款

中生製藥（０１１７７）肺部藥物獲藥監局批准開展塵肺病臨床試驗

譚仔雲南米線４７家分店只提供外賣自取，４家分店暫停營業

包浩斯（００４８３）香港線下零售店可能縮短營業時間或暫時停業

莊士機構國際（００３６７）售酒店物業，收取代價１６﹒４６億元

中國銀河（０６８８１）完成發行４０億人幣第三期短期融資券

瑞爾集團（０６６３９）明起招股，入場費７３８３﹒７元

上海証大（００７５５）獲告知蘭州法院對南京立方置業發執行裁定書

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《國企紅籌》

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國藥集團（０１０９９）正研發針對Ｏｍｉｃｒｏｎ的三代疫苗

建行（００９３９）董事長與五礦集團董事長會談，就未來深度戰略合作達成共識

興證國際（０６０５８）料去年虧轉盈，賺不少於三千萬

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《神州民企》

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中匯集團（００３８２）捐快速測試盒等物資支持抗疫

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《中國要聞》

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銀保監表示去年第四季銀行業消費投訴環比增３﹒８％

最高法表示追訴拐賣人口犯罪從嚴，殘害婦女兒童論死罪；最高法表示對帶疫偷渡嚴懲不貸，劍

指外逃腐敗犯罪分子

瑞幸咖啡掀開新一頁，結束海外臨時破產清算程序

習近平稱要加強涉外軍事法治工作，做好備戰打仗

上海個人所得稅繳納領先全國

上海確定１３個智能網聯汽車創新項目

逾４０城出台寬鬆房策，分析指二線城市去庫存為導向

財政部談人行上繳結存利潤，用於增加對地方轉移支付

通訊局表示五家持牌電訊商違反電話智能卡實名登記制牌照條件

嘉能可否認逼倉青山控股，後者或因認虧平倉遭大損失

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《寶島快訊》

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台股收挫２﹒１％失萬七，俄羅斯將台灣列不友善名單

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《其他消息》

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林鄭月娥稱女性公務員近四成，確保「一國兩制」行穩致遠

許正宇擬優化會計師公會理事會選舉安排，將就具體細節諮詢業界

銀行券商疫情下應變方案

消息指余慧明涉違保釋條件被捕，今日下午提堂

去年完成登記電子消費券市民，９９％毋須再辦理手續

謝邱安儀冀政府延派消費券，禁追租維持最長六個月

深股通額度全日流走３８億元，外資連續兩日流出；滬股通全日流走１７億，外資流出８７億續

創逾一個月高

澳門政府續審新博彩法，有機制減少賭枱數量

富邦香港去年盈利大增４倍，淨息差升７個基點

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《俄烏開戰》

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ＯＰＥＣ秘書長與美國頁岩油業界高層會晤

中國外交部提醒尚在烏克蘭的中國公民儘快撤離

俄烏外長周四赴土耳其安塔利亞會談

國際航空運輸協會表示俄烏衝突關閉領空嚴重影響航空業

布林肯訪波羅的海三國，駐歐美軍增至１０萬人

鎳價暴力拉漲青山集團傳被逼倉，工作人員不予回應

倫鎳報價日內翻倍，Ａ場「妖鎳」起舞鵬欣資源漲停

俄羅斯威脅切斷北溪１號，歐洲天然氣衝３９００美元

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《兩會焦點》

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劉世錦稱內地今年實現增長５﹒５％左右目標挑戰大

工信部表示加大製造業投入力度，在自立自強上下功夫

新冠病毒不斷變異，科技部部長：中國正研發廣譜藥

最高法表示將加強反壟斷、反暴利、反不正當競爭司法

最高檢表示去年起訴金融犯罪升３﹒３％，推進反腐鬥爭

最高法周強稱依法反制外國對中國企業「長臂管轄」

栗戰書表示今年預審議４０件法律案，制定學前教育法等

栗戰書表示特別行政區新選舉制度使愛國者治港穩穩落地

港交所（００３８８）張懿宸建議允許內地養老金通過港股通南下買股

肖亞慶稱工業經濟運行存不少困難，要打通供應鏈堵點

華能集團曹培璽表示應出台煤炭交易限價措施

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《新冠肺炎》

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４名在港確診學生返澳門後檢測呈弱陽性，列復陽個案

中銀１５分行今起暫停營業，恒生４分行明起暫停服務

九龍城啟晴邨賞晴樓完成強檢，發現１６７宗初陽個案

全國昨增本土確診１７５宗，疫情未受控１４省現確診

山東威海確診者為Ｏｍｉｃｒｏｎ，已出現聚集性疫情

截至今日凌晨，青衣社區隔離設施入住率近八成

方保僑稱申報平台記錄確診數字外，最重要協助分流

明德國際醫院為新冠輕症病人提供診症服務

林緯遜稱確診回落只屬假象，應分配資源到公院急症室

梁萬年稱香港應堅持動態清零，最緊迫是減少重症死亡

業界料今日約３０００隻活豬應市，價錢與停市前相若

民建聯倡透過行政或法律手段動員私院接收確診者

消息指全民強檢非現時最優先，抗疫先減死亡重症

網傳牌照事務處４月關閉，運輸署澄清絕無其事

美國提高對香港的旅行建議至「風險非常高」

葵涌石籬（一）邨石興樓完成強檢，發現１０９宗初陽

證監會籲持牌機構就全民檢測及早部署並制定應急措施

警方表示確診者拒到隔離設施，可被罰５千元監禁２個月

資訊科技商會方保僑：申報平台最重要是協助當局分流

醫管局表示拒將病人轉移至青衣「方艙醫院」純屬謠言

九龍城啟晴邨悅晴樓完成圍封發現１５１宗初陽個案

周大福企業社會方案向超過６０間院舍捐贈抗疫物資

富通保險向基層學生送贈近９千張數據卡支援網上學習

柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣圍封發現５５宗初陽性個案

觀塘及青衣周五起增設科興疫苗接種中心

九龍城啟晴邨滿晴樓圍封強檢發現１８３宗初陽個案

便利妥捐５萬套快速檢測包予慈善機構

屯門翠寧花園第４至６座圍封強檢，目標明午一時完成

消息指伊利沙伯將轉為定點醫院，集中接收新冠病人

食環署三名衞生督察確診，在花園街市政大廈辦工

富通保險向基層學生送贈９０００張數據卡

本港新增２８４７５宗確診，快測呈報１４７１５宗

醫管局表示再多１６０人離世，６５歲以上佔１４５位

公務員事務局秘書確診，聶德權快測呈陰性

歐家榮稱個案數字無爆發性上升，仍需觀察一至兩周

羅兵咸永道基金會捐贈１５０萬元支援香港應對疫情

港大醫學院推算新增感染人數在３月４日已達頂峰

食衛局表示青衣社區隔離設施未必適合接收院舍染疫長者

食衞局秘書確診，陳肇始檢測呈陰性

大部分社交距離措施延長兩周，髮型屋周四起獲准重開

上海新增３例本土確診，１５例無症狀

歐家榮指打兩針患者第６、７日快測陰性可完結檢疫期

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