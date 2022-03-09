《油金掠影》美國全面禁俄能源進口，油價創０８年來最高收市價

《經濟通通訊社９日專訊》美國周二正式宣布禁止俄羅斯石油進口，布蘭特期油升３﹒９％

或４﹒７７美元，收報每桶１２７﹒９８美元；紐約期油揚３﹒６％或４﹒３美元，收報

１２３﹒７０美元。兩大期油合約分別創０８年７月及０８年８月以來最高收市價。

俄羅斯為全球第二大石油出口國，每日出口４５０萬桶原油及２５０萬桶成品油。去年美國

進口的石油及成品油有約８％來自俄羅斯。白宮則表示，去年每日由俄羅斯進口近７０萬桶石油

及成品油。一些原油公司為避法律限制，已自行跟隨暫停輸入俄羅斯石油資源，蜆殼周二宣布將

分階段擱置俄羅斯原油和天然氣的計劃，包括馬上停止的現貨採購俄羅斯原油。



＊金價進一步上漲，鈀金盤中突破３０００美元＊



美國擴大對俄羅斯制裁至石油資源，市場避險情緒持續升溫，金價攀升。紐約期金漲

２﹒４％收報２０４３﹒３０美元，盤中高見２０７８﹒８０美元，創１９個月新高，逼近歷史

高位２０８９﹒２０美元。

目前油價大幅走高，通脹風險加劇，不斷加強黃金的買力。但有分析認為，金價高企會誘使

財政緊張的俄羅斯央行出售黃金儲備換取現金。

其餘貴金屬方面；白銀漲４﹒６％，收報每盎司２６﹒９０美元；鉑金揚３﹒３％，收報

１１５３﹒２０美元；鈀金再升２﹒３％，收報２９６８﹒５０美元，盤中突破３０００美元水

平。（ｈｃ）

