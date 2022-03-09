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即市新聞

09/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線部署時該觀察甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均仍屬顯著向淡。雖然昨早（８日）美指期貨於亞洲市場開市後不久便掉頭回升，刺激
港股嘗試擴大反彈幅度。可惜其後內地股市走勢向淡，港股的超短線好友爭相平倉計數，市況隨
即回落。不過，本周一（７日）低位支持於半日收市前並沒有受到考慮。恒指期貨陰陽燭日線圖
上，５個主要技術分析指標皆仍利淡，短線博反彈的確未是時候。但因大市的跌幅已經過大，大
家可考慮超短線入市圖利。
　　於惡劣的投資環境下，大部分散戶投資者都已感到意興闌珊。然而，具豐富應市經驗的投資
者都知道，危中有機，這常是中長線開始進行部署的恰當時機。現時大家應細心觀察的，是
ＳＴＣ何時會發出買入訊號，和價位成功橫行移回保歷加通道內後，通道底部何時轉為上移，支
持價位進一步反彈。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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