《缸邊隨筆－石鏡泉》幾時疫去，買貨？

《缸邊隨筆》香港疫情影響港股後向無人會疑，據昨日（８日）港人大代表在新聞會上謂，

原來阿爺打算在１月９日至１０日間宣布與港通關，但奈何告吹。



因港府外防輸入失效，由數個豁免機組人員輸入了Ｏｍｉｃｒｏｎ，引起社區傳播；跟著又

內防擴散不力，致今時有逾５０萬人染疫，社區隱性傳播鏈╱者不知凡幾，在這爛攤子下，幾時

才可買貨？



一個可以買貨期，就是約一年後，７００萬人均染疫，那時香港股市就可關埋門自己玩，塘

水滾塘魚，滾得多久？



據悉，染疫後，身內有抗體，可維持６個月至１年，不過像英王儲查理斯王子，就年內翻發

。全家染疫的朋友，檢測陰性，衛生署話好番後，不到一星期，老的再燒兼咳，年輕的覺心翳又

易攰，烏鴉口，復陽兼後遺症。唉！就知不復陽也煩。因此，看似痊癒不是治癒，在未有達到阿

爺的治癒標準前，肯定不是港府今時的哎呀標準，兩日陰就算治癒啦。就算７００萬港人，翻發

再翻發，也是通關無期的。



跟國內能通關了，還要有個外防輸入的嚴密措施，以前的一套肯定漏洞多多，不翻個底來改

，可能不久又再來個外輸入、內擴散，買股期都將會是超短期的。



特區已在２０２０年１月，把新型冠狀病毒納入《預防及控制疾病條例》涵蓋多方面範疇，

但如果能像國內的加上條追究失責官員，相信在以後的外防輸入、內防擴散工作是可以做到滿分

的，再加上港能吃好國內政策，港股就可望大升了。



以上或許是長遠了點，但如真能在兩個月內，內防擴散有苗頭，則到５月５日前後，疫情應

明朗了，有望可買股。為何是５月５日，當日是農曆四月初五，立夏。２０１３年沙士也是在氣

溫回升後退去的，當年也是在５月之後股市上升。



Ｏｍｉｃｒｏｎ發於南非日溫在攝氏１９度，在中醫疫學上言，這屬寒濕之疫，到立夏，氣

溫上升，到日溫在攝氏２６度上時，Ｏｍｉｃｒｏｎ就不易惡了。不易惡，不是溫疫夠熱熱死它

，而是氣溫較高，人的肺部就不易被風寒所侵，即抵抗力好了些，便不易發病了。不少老人家在

秋冬初春之時去世，就是因為肺受風寒，發展成肺炎而致命的。所以中國民間有認識，老人過了

春，就可以活到秋冬。



前個階段病患者呼救無門，但近日就不同了。



（１）以前唔知由邊個部門管的青衣方艙醫院，３０００幾個宿位被空置Ｎ日，只住了二、

三百人，前晚由消防處接手後，日半啫，就住了八成人。



（２）醫護署立即出來又快速安排患者去隔離。



（３）有議員話兩路人馬去做，會否資源重疊，這位議員一定未試過在醫院外露宿，無人理

，賤過第三世界難民的苦況。今時有兩路人馬來爭住照顧你，成為金笸籮，唔好嗎？該議員應問

的是：（ａ）為甚麼之前有位無人住；（ｂ）醫患是應醫務署去照顧，還是由「火燭佬」去搶救

。防疫條例要加入追究抗疫不力者，是保障港人健康和生命的重要一律。



病患被照顧了，疫情就有望好轉。



專家話最好的檢測時間已過，最好的隔離時間已過，是真的。但還有一個最好時間未過，就

是我們尚未死，話乜好時間都過，是否坐以等病到等病死？唔想死就諗辦法囉，樂觀啲，辦法一

定比困難多。



的確，感染人已多，做較需時的才可確認陰陽的深喉檢測是過了些時，那就做快速測試啦，

２０分鐘就知陰陽，一陽就即起解去方艙醫院。



唔夠隔離地方喎！



（１）香港有５０％人住公屋，有唔知幾多％住三房兩廁或兩房一廁，或一人一房一廁者，

這批人基本上居家隔離。住公屋而一屋多人者（幾多人一屋才叫多人，政府定啦），就去方艙隔

離。



（２）最要優先安排隔離的，是劏房戶，他們有老有嫩，兒童是未來主人翁，怎不要重點保

護去隔離？



（３）方艙醫院住滿了，就住學校，住社區會堂、體育館，唔知點做？搵解放軍教啦，保安

局就不用教了，他們應知點瞓地的。



（４）全港７００萬人齊齊去方艙醫院、學校、體育館去宿營三至九天，又或在家禁足三至

九天，有錢的可以躺在私家花園三至九天，有大遊艇的就上艇住三至九天，每天早上８時齊齊唱

「香港今天會更好」，每天晚上８時又唱「香港明天會更好」，是不是３月底至４月中就有望可

以再炒股呢？



＊禁足前一日可買半注＊



４月解禁足後，再做深喉測試以確切清零，就通關有望，之後再做好外防輸入，再執正內防

擴散，就可望結婚擺酒，日日、周周全家去飲茶，諗落都Ｈａｐｐｙ。



不過光隔離不吃藥也是不可以的，不反對醫衛處仍用退熱貼、必理痛，但唔該畀用連花清瘟

膠囊。前一陣子醫務處是充公了一批「假」連花清瘟膠囊，是好事，免有人為圖利而害人，但請

醫衛處快速許國內版，國藥准字Ｚ２００４００６３ＯＴＣ的連花清瘟膠囊（白色盒），去醫這

個新冠疫，為甚麼已有隻港註冊了的ＨＫＣ－１８０５９連花清瘟膠囊（綠色盒），兩藥都是由

石家莊以嶺藥業生產，兩藥分別看圖。



有提港抗疫工作者謂連花清瘟膠囊未有美國認證，黐線，連花清瘟條方是集東漢張仲景《傷

寒論》、明吳又可《瘟疫二卷》、清吳鞠通《溫病條辨》，此等疫方在中國已用上千年，你美國

立國也只２００多年，阿爺要靠阿孫發張出世紙？港版和國內版由於用藥不同，以筆者的無牌醫

學認識看是，國內版可治埋咳、肚瀉、發高熱等；港版的就溫和式，方中無乜治咳、治肚瀉、治

高熱之藥。要知多些看。



退熱貼、必理痛能醫到幾多，我唔講了。



要真正在禁足期內搞掂疫，民建聯，唔該你企出嚟，要服務港人，唔好只識得問港人攞選票

呀，組織人力，包括中醫，動員物力派藥去解港人之困，大家齊心，在禁足期間，大家齊齊瞓，

躺平去減新冠。傳在３月２６日起禁足，如政府呢幾日做得似樣，可以在３月２５日買半注了。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

