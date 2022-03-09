【企業盈喜】康利（６８９０）料去年盈利升三至五成，產品售價漲

《經濟通通訊社９日專訊》康利國際（０６８９０）預期截至去年底止年度公司權益股東應

佔溢利，與上年同期約７２４１萬元人民幣相比，錄得?３０％至５０％的增長，主要由於非彩

塗鍍鋅產品及彩塗鍍鋅產品於年度的平均銷售價格均有所上升，致使毛利增加。

該公司預期３月底前刊發業績。（ｍｈ）

