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即市新聞

09/03/2022 09:05

《專家之言－何志銘》地緣政治因素未明疫情未回穩，料恒指續尋底

　　《專家之言》鑑於俄烏局勢緊張持續，另外俄羅斯遭踢出環球銀行金融電訊協會
（ＳＷＩＦＴ），更甚是歐美禁止進口俄原油等，情況影響環球投資氣氛部署，且再加上局勢緊
張下油價失控，石油危機又再現，相信股市下跌應未完全反映相關負面消息，股市將繼續走弱難
搞。另一方面，市場對聯儲局加息預期升溫憂慮等因素使國外市場環境繼續受壓，加上疫情衝擊
，數字的確令人心憂，投資者陷入恐慌之中，鑑於以上各種負面因素經濟前景存變數，且地緣政
治風險增加，港股跟隨環球市場向下，怎能獨善其身？

＊港股已嚴重超賣，支持位退至１９５００點＊

　　恒指由２月１０日的高位約２４９２４點計，至昨（８日）的２０７６５點已累計跌幅達
４２００點，ＰＢ低又如何呢，恒指日線圖上的９ＲＳＩ已跌到１４，即意味港股已達嚴重超賣
，但地緣政治因素未明朗，加上本港疫情尚未回穩，料本周恒指繼續尋底格局未變。而從周線圖
而言，下一個支持位在２０１６年５月時的１９５００點水平。《獨立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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