《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持，阻力先看裂口位２１３００

《經濟通通訊社９日專訊》美國昨日宣布禁止俄羅斯石油進口，油價昨日再炒高逾３％破

２００８年以來最高收市價。港股輕微高開５４點，但其後持續捱沽，多隻重磅股下跌，僅匯控

（００００５）維持升幅，恒指上午無力回天。李寧（０２３３１）遭挪威養老基金剔出投資，

指其多年來嚴重侵犯新疆人權，基於基金道德委員的建議將其踢出基金，盤中大跌超過一成一為

全日最差藍籌股，連帶同行安踏（０２０２０）、特步（０１３６８）一同捱沽。

恒指半日收報２０３１１，跌４５４點。午後開市早段，恒指跌幅最多擴大至６６３點，報

２０１０２，不過隨後Ａ股市場回彈，港股有買盤支持回彈，美團（０３６９０）等重磅股收窄

跌幅甚至轉升，惟三桶油跌幅跟隨油價回落而擴大。恒指一度收窄至跌不足１００點。最終恒指

全日收報２０６２７，跌１３８點或０﹒６７％，主板成交１８５２﹒９３億元。恒生中國企業

指數報７１８９，跌４８點或０﹒６７％。恒生科技指數報４３９３，升１１點或０﹒２６％。

Ａ股一同收窄跌幅，上證綜合指數報３２５６，跌３７點或跌１﹒１３％，成交

５１９８﹒３３億元人民幣。深證成份指數報１２１０７，跌１３７點或跌１﹒１２％，成交

６４１９﹒２７億元人民幣。



＊恒指牛證重貨區防禦力強＊



恒指今日跟隨Ａ股向下，午後亦跟隨Ａ股收窄跌幅。今日恒指低見２０１００水平，剛好恒

指牛證重貨區則位２００００至２０１００水平，午後恒指大幅收窄跌幅，最終收報２０６２７

，成功將恒指帶離重貨區５００點距離，故料短期內２０１００水平會有支持。若恒指反彈，阻

力位先看前日（７日）裂口位２１３００。《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，港股全日淨流入

８８﹒３５億元，較上日多６２﹒１８億元，反映今日收窄升幅的力度；大戶主動買沽比率為

５４比４６，與昨日相約。

恒指下晝回彈期間，跌勢持續多時的新能源車板塊強勢反彈，吉利（００１７５）先跌後升

超過４％。吉利早前連跌５日，１４日ＲＳＩ已跌至超賣水平，現時反彈亦屬正常，要觀望明日

走勢才能確認是否轉向。（ｈｃ）

