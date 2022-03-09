【俄烏開戰】美國代表團訪委內瑞拉，討論重啟石油供應

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統拜登宣佈禁止入口俄羅斯石油之前，曾於上周末派出代

表團與委內瑞拉總統馬杜羅會晤，討論能源議題。

馬杜羅透露，在總統府接見美方代表，雙方會談２小時，並同意未來繼續對話。美國政府曾

於３年前支持委國反對派推翻馬杜羅，兩國因此斷交。消息指，美國有意放寬對委國禁運，以該

國石油取代俄國石油。（ｊｆ）

