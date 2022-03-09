【俄烏開戰】俄央行啟動外匯現金管制，客戶半年內限取１萬美金

《經濟通通訊社９日專訊》俄羅斯央行啟動對外匯現金業務臨時程序，由即日至９月９日，
銀行客戶最多只可在外匯存款中，提取１萬美元外匯現金，其餘資金按市場匯率以盧布支取。各
銀行在臨時程序實施期間將不會向客戶出售外匯現金。
俄央行稱：在俄羅斯的銀行中，近９０％的外匯賬戶不超過１萬美元額度，即９０％的外匯
存款或賬戶持有人將能以外幣現金形式，完全領取自己的資金。（ｊｆ）
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