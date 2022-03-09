【外圍經濟】日本去年第四季ＧＤＰ年增幅，經修正下調至４﹒６％

《經濟通通訊社９日專訊》日本內閣府今日公布最新數據，去年第四季日本ＧＤＰ經修正，
由原先的按年增５﹒４％，下調至４﹒６％，主因是消費者支出較預期疲弱。
第四季ＧＤＰ經修正後按季增１﹒１％，低於此前公布的１﹒３％。民間消費支出由按季增
２﹒７％，下調至２﹒４％。數據顯示，新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ在此期間蔓延，及能源價
格上升，拖累日本經濟復甦。俄烏爆發戰爭，將令情況進一步惡化。（ｊｆ）
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