  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2022 11:08

【外圍經濟】日本去年第四季ＧＤＰ年增幅，經修正下調至４﹒６％

　　《經濟通通訊社９日專訊》日本內閣府今日公布最新數據，去年第四季日本ＧＤＰ經修正，
由原先的按年增５﹒４％，下調至４﹒６％，主因是消費者支出較預期疲弱。
　　第四季ＧＤＰ經修正後按季增１﹒１％，低於此前公布的１﹒３％。民間消費支出由按季增
２﹒７％，下調至２﹒４％。數據顯示，新冠變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ在此期間蔓延，及能源價
格上升，拖累日本經濟復甦。俄烏爆發戰爭，將令情況進一步惡化。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道09/03/2022
【名嘴發財高息股】溫鋼城薦華潤水泥(01313)　目標價8.5元（有片）
大行報告09/03/2022
【大行炒D乜】理文業績倒褪大行齊削目標價　瑞信匯證最狠
開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手　恒指21300有阻力
中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債　滬指低位收市擊穿三千三
財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金