【國際要聞】南韓總統選舉截至１１時投票率１６％

《經濟通通訊社９日專訊》南韓總統選舉今晨開始投票，截至上午１１時，全國

４４１９﹒８萬名選民中，有７０８萬人投票，投票率達到１６％。在全國各地，保守派票倉大

邱市投票率最高，達１８﹒７％。執政黨票倉光州市最低，為１３％。首爾市投票率為１５％。

由於新冠肺炎確診而接受隔離的選民亦可投票，本屆大選的投票截止時間延後至晚７時半，

並由晚８時１０分開始點票。上屆大選最終投票率為７７﹒２％。（ｊｆ）

