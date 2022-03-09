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09/03/2022 12:01

【國際要聞】南韓總統選舉截至１１時投票率１６％

　　《經濟通通訊社９日專訊》南韓總統選舉今晨開始投票，截至上午１１時，全國
４４１９﹒８萬名選民中，有７０８萬人投票，投票率達到１６％。在全國各地，保守派票倉大
邱市投票率最高，達１８﹒７％。執政黨票倉光州市最低，為１３％。首爾市投票率為１５％。
　　由於新冠肺炎確診而接受隔離的選民亦可投票，本屆大選的投票截止時間延後至晚７時半，
並由晚８時１０分開始點票。上屆大選最終投票率為７７﹒２％。（ｊｆ）

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