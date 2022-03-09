【俄烏開戰】華府研究堵塞俄羅斯使用加密幣渠道

《經濟通通訊社９日專訊》美國國務次卿盧嵐向參議院外交關係委員會表示，華府正研究限

制俄羅斯使用加密貨幣的可能性。她說，美方不僅在自行研究有關事項，還在與歐洲的伙伴協商

，共同關閉這條通道。盧嵐同時表示，美國駐各國大使都已接受華府指示，敦促各國合作，加入

美國和歐盟的制裁。（ｊｆ）

