【俄烏開戰】烏克蘭５城市將暫時停火，供民眾撤離

《經濟通通訊社９日專訊》俄羅斯將於本港時間今日下午３時，再度在基輔、哈爾科夫、馬

里烏波爾、蘇梅和切爾尼戈夫５個烏克蘭城市停火，供民眾經人道走廊撤離。烏克蘭副總理維列

什楚克稱，蘇梅市５０００民眾，包括１７００名留學生已撤離，但強調不充許民眾撤往俄羅斯

，只同意向西邊撤。（ｊｆ）

