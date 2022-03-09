【俄烏開戰】小麥期貨如過山車，先升破紀錄再暴跌逾７％

《經濟通通訊社９日專訊》俄烏戰爭擾亂全球糧食供應，造成市場動盪，芝加哥小麥期貨周

二在觸及歷史高位後暴跌。市場交投最活躍的小麥合約在連漲６個交易日後，早盤飆升至每蒲式

耳１３﹒６３５美元，隨後暴跌７﹒１％。分析指，由於烏克蘭總統澤連斯基在早前受訪時，表

示不再謀求加入北約，令市場恐慌緩和。但隨著局勢起伏，小麥價格仍可能再度飆升。上周小麥

累計上漲逾 ４３％，創下６０年來最大單周漲幅。（ｊｆ）

