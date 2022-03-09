【新冠肺炎】南韓單日新增確診個案首突破３０萬宗

《經濟通通訊社９日專訊》今日是南韓總統選舉投票日，南韓中央防疫對策本部通報，周二
錄得３４﹒２４萬宗新增新冠肺炎確診個案，是首次突破單日３０萬宗。單日新增個案較周一大
幅增加１３﹒９７萬宗，累積確診５２１﹒２萬宗。南韓專家認為，疫情已接近峰值，將在２周
內回落。（ｊｆ）
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