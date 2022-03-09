【俄烏開戰】美國眾院共和黨提出修正，禁俄油氣法案延後１天投票

《經濟通通訊社９日專訊》據美媒報道，美國總統拜登宣布禁止入口俄羅斯油氣，但共和黨
認為有關法案不夠強硬，在眾議院提出修正，需延後１日投票。
據Ｐｏｌｉｔｉｃｏ報道，眾院議長佩洛西原擬在當地時間周二，就上述禁令和檢討俄羅斯
在世貿組織地位的法案投票，但共和黨認為有關條款未包含美國與俄羅斯和白羅斯斷絕貿易關係
，因此提出修正，目前有關法案條款正在作補充。（ｊｆ）
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