《台股攻略－黃振宇》晶圓雙雄航運股回勇，台股重上萬七點

《台股攻略》台股今日（９日）展開反彈，在亞股中表現亮麗。晶圓雙雄的台積電及聯電帶

領電子股回勇，航運板塊亦展現強勢，加權指數最多升超過２４０點，收復萬七關口，尾市升幅

收窄，最終收１７０１５點，升１９０點，成交金額縮減至 新台幣３１６１億元，三大法人合

計淨賣出新台幣３２６﹒０７億元，外資錄得淨流出新台幣３１８億元，投信則淨買入新台幣

２０﹒４６億元，更連續２６日錄得淨買入紀錄，創下２００７年後最長淨買入紀錄。

電子權值股的台積電止跌回升，收新台幣５６８元，升近１％；聯電重上新台幣５０元關口

，收新台幣５１﹒８元，升４﹒２％；聯發科收新台幣９６６元，升０﹒３％；鴻海及矽力－

ＫＹ無起跌，大立光及友達分別跌０﹒３％及０﹒７％。俄羅斯信用評等遭降，富邦人壽２月將

持有俄債部份列為預期信用損失新台幣２２億元，但富邦金的２月稅後淨利仍達新台幣

１５８﹒２６億元，累計前２月稅後淨利新台幣３８５﹒８９億元，每股稅後盈餘新台幣

３﹒２７元，仍有望再奪金控獲利３冠王，而富邦金升１﹒６％，國泰金及上海商銀均升

０﹒９％，中信金升０﹒６％。俄烏戰事或導致海、空運價格上升，航海王今日重回多頭懷抱，

貨櫃三雄的陽明收新台幣１２５﹒５元，升６﹒４％；長榮收新台幣１５６元，升６﹒１％；萬

海收新台幣１７４元，升２﹒１％。陸運股榮運、志信及中櫃漲停。散裝航運的四維航及正德亦

同步漲停。航空雙雄的華航及長榮航分別升４﹒７％及１﹒３％。美國宣布全面禁止俄國石油及

天然氣等能源進口，帶動油價暴升，同時太陽能板塊的安集獲資金追捧下漲停，聯合再生２月總

收入達新台幣１５﹒４億元，按年增１２５﹒６％，股價迫近漲停。

雖有晶圓雙雄及航運股回勇，帶領加權指數重上萬七點關口，但外資仍錄得淨賣出記錄，以

防大市跌深反彈，現時投資者宜少額投資，不宜過份進取。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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