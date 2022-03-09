《窩輪豪情－梁業豪》只小注候低持有恒指牛證

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、能

源業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為電能實

業（００００６）、長江基建（０１０３８）與信義光能（００９６８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選友邦保險（０１２９９）、港交所（００３８８）與京東集團（０９６１８）。

本欄雖不敢斷言港股短期跌浪已經完結，卻認為跌勢很大機會已經告一段落。本周一（７日

）低位可被視為短期後市的關鍵位，好友宜守穩於其上，但正如筆者昨早（８日）所言，可接受

短暫的被跌越幅度。指數牛熊證投機者可嘗試小注捕捉持有指數牛證圖利的良機，相關資產於現

階段為恒生指數。由於好友大戶只剛開始反攻，市況多仍會被動，大家只宜小注怡情，並於初期

多作走位；待升勢變得穩定後，才候低加注圖利。至於指數熊證，於港股已跌至現時的低水平後

，本欄不會鼓勵各位持有。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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