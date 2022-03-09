《談國論企－黎偉成》中國斥美難承受鼓動「台獨」後果

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年３月７日下

午出席十三屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時，強調依法治軍是我們黨建

軍治軍的基本方式，並要「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作」，不僅協助地方做好維護社會大局穩

定工作，更要「及時有效處置各種突發情況，保持國家安全穩定」。

與此同時，中國國務委員兼外交部長王毅於同日的記者會，談及台海問題時指出美國一些勢

力為遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基

本準則，嚴重破壞台海和平穩定，強烈警告此舉「不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美國帶

來難以承受的後果」。

予人深感乃：特別警告美國政客政棍，千萬不要再在中國主權的涉台問題再弄三作四，否則

會給美國帶來難以承受的後果，估計會是（１）在軍事上要「保持國家安全穩定」，和（２）會

在政經等其他方面對美國作出狠狠的反擊。



＊反台獨武攻收復台灣料美國軟骨頭退走＊



要知道，中華人民共和國於１９７１年就聯合國大會通過的２７５８決議成為常任理事國，

取代台灣，成為唯一的中國，故美國要搞「台獨」，是沒有法理和歷史根據的。此可從王毅於記

者會上力指海峽兩岸歷史同源，文化同根，同屬一中。

記者會之高度集中於涉台問題，乃因烏克蘭事件引發；以拜登為主的美國霸權主義者不僅挑

動俄羅斯與烏克蘭的矛盾，更在演變成戰事後，居然有美、歐政客政棍以涉台題作影射，充分顯

示反共反華惡勢力之劣。由是王毅相當明確指出：台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，兩者沒

有任何可比較性。最根本的不同在於，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國

的內政，烏克蘭問題則是俄羅斯和烏克蘭兩國國家之間的爭端。所言甚是，亦為對美、歐一眾政

客政棍的嚴正警告。

王毅更直指：美國一些勢力為遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一

中原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅一手日把台灣推向危險的境

地，也將給美國帶來難以承受的後果。

我估計，美國所縱容鼓動的「台獨」勢力，出現嚴重的缺堤式「行動」，會受到是「難以承

受的後果」，肯定會是（一）馬上要求聯合國舉行特別會議，譴責美國的支持「台獨」劣行，維

護聯合國各國所擁有的主權合法權益，對美國的「聲譽」絕對是嚴重的衝擊；陰毒王拜登挑俄烏

事件，甚至有意搞作台海問題，乃因其在美國抗疫、經濟等方面屢生劣績，唯有是在對外事務上

搞破壞，彰顯其「美國再強大」口號以便在美國中期選舉有得著，對不起，中國不接受！

不僅在聯合國反擊美挺「台獨」行動，相信（二）中國會對台灣民進黨之「獨」由言而行，

採取軍事行動，解放台灣。拜登會「保護」台嗎？難矣！



＊要繼續反擊美帝反華反共的種種惡思劣行＊



尤其是中國的軍事力量暫時不及美國，打近岸戰，絕對會打贏仗，此因中國海、空、陸軍隊

近年不斷強化攻島、奪島的戰略性演習，日益頻仍，實戰力量相當強大；反觀美國，在挑動烏克

蘭戰爭之前，屢屢表示會派兵挺烏，到頭來就是派軍火，足見拜登此廝甚至一眾美國白人霸道者

乃軟骨頭，欺善「可以」，但怕「受損」，故「美國要再強大」說者是自欺欺人，信者白癡。

同樣重要的，是（三）中國更可以向全世界力斥美國從來就是要通過顛覆性的「顏色革命」

，侵略其他國家，特別是「意識形態」不同的「對手」，冷戰重來，對全世界、對全人類都是壞

事！

要注意，王毅警告：（Ｉ）台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原

則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的根脈，

到頭來必將葬送台灣的未來。

而（ＩＩ）美國一些勢力為遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中

原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅一手日把台灣推向危險的境地

，也將給美國帶來難以承受的後果。

和譴責（ＩＩＩ）美方領導人和一些高官相繼表示不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，

不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突對抗，但令人遺憾的是這「四

不一無意」的表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。

擺在我們面前的事實是，（ＩＶ）美方仍一遺餘力地對中國開展零和博弈式的「激烈競爭」

，不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的「小圈子」，不僅

傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定。

更毫不客氣地直接譴責美國：這不是一個負責任大國應有的樣子，也不是一個講信譽國家所

做的事情。

中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



