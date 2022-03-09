《異動股》美禁俄石油進口，油價揚近４％，中海油升逾２％

《經濟通通訊社９日專訊》三桶油個別發展；中海油（００８８３）現價升２﹒７５％，報

１０﹒４６元，該股成交約１２４７萬股，涉資１﹒３０億元。中石油（００８５７）跌

０﹒２３％，報４﹒３１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒５８％；中石化

（００３８６）無升跌，報３﹒６７元。

美國周二（８日）正式宣布禁止俄羅斯石油進口，布蘭特期油升３﹒９％或４﹒７７美元，

收報每桶１２７﹒９８美元；紐約期油揚３﹒６％或４﹒３美元，收報１２３﹒７０美元。兩大

期油合約分別創０８年７月及８月以來最高收市價。俄羅斯為全球第二大石油出口國，每日出口

４５０萬桶原油及２５０萬桶成品油。去年美國進口的石油及成品油有約８％來自俄羅斯。

能源股造好；山東墨龍（００５６８）升０﹒５１％，報３﹒９２；延長石油

（００３４６）續炒高１９﹒０５％，報０﹒１元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅

１６３﹒１６％；亞美能源（０２６８６）升２﹒１９％，報１﹒４元；中海油服

（０２８８３）升１﹒９７％，報８﹒７９元。

現時，恒生指數報２０８０９，升４３點或升０﹒２１％，主板成交９２﹒６７億元。國企

指數報７２６４，升２６點或升０﹒３７％。恒生科技指數報４４０８，升２５點或升

０﹒５９％。

即月期指新報２０７５２，跌１１１點，低水５７點。即月國指期貨報７２６８，跌４３點

，高水３點。即月科指期貨新報４４０３，跌１６點，高水２８點。

上證綜合指數報３２９２，跌０點或跌０﹒０２％，成交３２６﹒１９億元人民幣。深證成

份指數報１２２００，跌４３點或跌０﹒３６％，成交４０１﹒３３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １０﹒４６元 升２﹒７５％

中石油（００８５７） ４﹒３１元 跌０﹒２３％

中石化（００３８６） ３﹒６７元 無升跌

中海油服（０２８８３） ８﹒７９元 升１﹒９７％

中煉化（０２３８６） ３﹒４０元 升０﹒５９％

山東墨龍（００５６８） ３﹒９２元 升０﹒５１％

延長石油（００３４６） ０﹒１０元 升１９﹒０５％

亞美能源（０２６８６） １﹒４０元 升２﹒１９％

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（ｈｃ）

