  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2022 09:30

《異動股》美禁俄石油進口，油價揚近４％，中海油升逾２％

　　《經濟通通訊社９日專訊》三桶油個別發展；中海油（００８８３）現價升２﹒７５％，報
１０﹒４６元，該股成交約１２４７萬股，涉資１﹒３０億元。中石油（００８５７）跌
０﹒２３％，報４﹒３１元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒５８％；中石化
（００３８６）無升跌，報３﹒６７元。
　　美國周二（８日）正式宣布禁止俄羅斯石油進口，布蘭特期油升３﹒９％或４﹒７７美元，
收報每桶１２７﹒９８美元；紐約期油揚３﹒６％或４﹒３美元，收報１２３﹒７０美元。兩大
期油合約分別創０８年７月及８月以來最高收市價。俄羅斯為全球第二大石油出口國，每日出口
４５０萬桶原油及２５０萬桶成品油。去年美國進口的石油及成品油有約８％來自俄羅斯。
　　能源股造好；山東墨龍（００５６８）升０﹒５１％，報３﹒９２；延長石油
（００３４６）續炒高１９﹒０５％，報０﹒１元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅
１６３﹒１６％；亞美能源（０２６８６）升２﹒１９％，報１﹒４元；中海油服
（０２８８３）升１﹒９７％，報８﹒７９元。
　　現時，恒生指數報２０８０９，升４３點或升０﹒２１％，主板成交９２﹒６７億元。國企
指數報７２６４，升２６點或升０﹒３７％。恒生科技指數報４４０８，升２５點或升
０﹒５９％。
　　即月期指新報２０７５２，跌１１１點，低水５７點。即月國指期貨報７２６８，跌４３點
，高水３點。即月科指期貨新報４４０３，跌１６點，高水２８點。
　　上證綜合指數報３２９２，跌０點或跌０﹒０２％，成交３２６﹒１９億元人民幣。深證成
份指數報１２２００，跌４３點或跌０﹒３６％，成交４０１﹒３３億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　１０﹒４６元　　升２﹒７５％
　　中石油（００８５７）　　　４﹒３１元　　跌０﹒２３％
　　中石化（００３８６）　　　３﹒６７元　　　　　無升跌
　　中海油服（０２８８３）　　８﹒７９元　　升１﹒９７％
　　中煉化（０２３８６）　　　３﹒４０元　　升０﹒５９％
　　山東墨龍（００５６８）　　３﹒９２元　　升０﹒５１％
　　延長石油（００３４６）　　０﹒１０元　升１９﹒０５％
　　亞美能源（０２６８６）　　１﹒４０元　　升２﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手　恒指21300有阻力
中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債　滬指低位收市擊穿三千三
財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金