午後恒指擴大至跌超過５００點，李寧遭挪威基金剔除

《經濟通通訊社９日專訊》俄烏局勢持續惡化，美國宣佈制裁俄羅斯石油，禁止進口美國。

大市跌幅進一步擴大，重磅港交所（００３８８）跌５﹒４８％，報３１７﹒８元；友邦

（０１２９９）跌３﹒４９％，報７０﹒５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅

１２﹒６９％。重磅股僅匯控（００００５）升０﹒９４％，報４８﹒４５元，以現價計，該股

暫連升２日，累計升幅１﹒２５％。

挪威主權財富基金指，李寧（０２３３１）助長侵犯人權行為，基於道德委員的建議，委員

會認為李寧為嚴重侵犯新疆人權行為做出貢獻，存在不可接受的風險，將其剔出基金投資。截至

２０２１年底，該基金持有約１﹒６８億或０﹒５９％李寧股份。消息公布後引發李寧股價今日

急瀉，現跌１０﹒１％為最差表現藍籌，報６１元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅

２１﹒４４％。體品股受累跟跌；安踏（０２０２０）跌８﹒１７％，報９６﹒０５元，以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅１７﹒１３％。

ＡＴＭ股捱沽；阿里（０９９８８）跌４﹒０８％，報９２﹒９５元；美團（０３６９０）

跌３﹒３％，報１４０﹒７元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２０﹒２４％；騰訊

（００７００）跌３﹒０３％，報３７１﹒６元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅

１３﹒７８％。

信義光能（００９６８）升５﹒７３％為最佳表現藍籌，報１４﹒０２元，以現價計，該股

暫連升３日，累計升幅１０﹒７４％。

現時，恒生指數報２０２４９，跌５１５點或跌２﹒４８％，主板成交１００８﹒７５億元

。國企指數報７０５０，跌１８７點或跌２﹒５９％。恒生科技指數報４２６５，跌１１６點或

跌２﹒６７％。

即月期指新報２０２１５，跌６４８點，低水３５點。即月國指期貨報７０６８，跌２４３

點，高水１７點。即月科指期貨新報４２６１，跌１５８點，高水５點。

上證綜合指數報３２４０，跌５３點或跌１﹒６２％，成交２９３７﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報１１９６６，跌２７７點或跌２﹒２７％，成交３６４５﹒１０億元人民幣

。





表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６１﹒００元 跌１０﹒１０％

藥明生物（０２２６９） ５１﹒１５元 跌８﹒５０％

安踏（０２０２０） ９６﹒０５元 跌８﹒１７％

碧桂園（０２００７） ５﹒７１元 跌６﹒２４％

中石化（００３８６） ３﹒４５元 跌５﹒９９％

蒙牛（０２３１９） ４２﹒７５元 跌５﹒５２％

港交所（００３８８） ３１７﹒８０元 跌５﹒４８％

阿里健康（００２４１） ４﹒２３元 跌５﹒３７％

潤地（０１１０９） ３５﹒２５元 跌４﹒４７％

海底撈（０６８６２） １３﹒９６元 跌４﹒５１％

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（ｈｃ）

