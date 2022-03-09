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即市新聞

09/03/2022 13:26

午後恒指擴大至跌超過５００點，李寧遭挪威基金剔除

　　《經濟通通訊社９日專訊》俄烏局勢持續惡化，美國宣佈制裁俄羅斯石油，禁止進口美國。
大市跌幅進一步擴大，重磅港交所（００３８８）跌５﹒４８％，報３１７﹒８元；友邦
（０１２９９）跌３﹒４９％，報７０﹒５元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅
１２﹒６９％。重磅股僅匯控（００００５）升０﹒９４％，報４８﹒４５元，以現價計，該股
暫連升２日，累計升幅１﹒２５％。
　　挪威主權財富基金指，李寧（０２３３１）助長侵犯人權行為，基於道德委員的建議，委員
會認為李寧為嚴重侵犯新疆人權行為做出貢獻，存在不可接受的風險，將其剔出基金投資。截至
２０２１年底，該基金持有約１﹒６８億或０﹒５９％李寧股份。消息公布後引發李寧股價今日
急瀉，現跌１０﹒１％為最差表現藍籌，報６１元，以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅
２１﹒４４％。體品股受累跟跌；安踏（０２０２０）跌８﹒１７％，報９６﹒０５元，以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅１７﹒１３％。
　　ＡＴＭ股捱沽；阿里（０９９８８）跌４﹒０８％，報９２﹒９５元；美團（０３６９０）
跌３﹒３％，報１４０﹒７元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅２０﹒２４％；騰訊
（００７００）跌３﹒０３％，報３７１﹒６元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅
１３﹒７８％。
　　信義光能（００９６８）升５﹒７３％為最佳表現藍籌，報１４﹒０２元，以現價計，該股
暫連升３日，累計升幅１０﹒７４％。
　　現時，恒生指數報２０２４９，跌５１５點或跌２﹒４８％，主板成交１００８﹒７５億元
。國企指數報７０５０，跌１８７點或跌２﹒５９％。恒生科技指數報４２６５，跌１１６點或
跌２﹒６７％。
　　即月期指新報２０２１５，跌６４８點，低水３５點。即月國指期貨報７０６８，跌２４３
點，高水１７點。即月科指期貨新報４２６１，跌１５８點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２４０，跌５３點或跌１﹒６２％，成交２９３７﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９６６，跌２７７點或跌２﹒２７％，成交３６４５﹒１０億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列十大跌幅藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　　６１﹒００元　跌１０﹒１０％
　　藥明生物（０２２６９）　　５１﹒１５元　　跌８﹒５０％
　　安踏（０２０２０）　　　　９６﹒０５元　　跌８﹒１７％
　　碧桂園（０２００７）　　　　５﹒７１元　　跌６﹒２４％
　　中石化（００３８６）　　　　３﹒４５元　　跌５﹒９９％
　　蒙牛（０２３１９）　　　　４２﹒７５元　　跌５﹒５２％
　　港交所（００３８８）　　３１７﹒８０元　　跌５﹒４８％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒２３元　　跌５﹒３７％
　　潤地（０１１０９）　　　　３５﹒２５元　　跌４﹒４７％
　　海底撈（０６８６２）　　　１３﹒９６元　　跌４﹒５１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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