《午市前瞻》專家料恒指兩萬點先守一守，匯控友邦非常抵買

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收市報２０３１１，跌４５４點或２﹒１９％，主

板成交９０４﹒０２億元。恒生中國企業指數報７０８１，跌１５６點或２﹒１６％。恒生科技

指數報４２８３，跌９８點或２﹒２６％。



＊張智威：俄烏短期難達共識，穿兩萬要試一萬八＊



港股受內外不明朗因素纏繞，外有俄烏局勢升溫，內有抗疫措施收緊，今日港股半日曾跌超

過４００點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，政府剛才宣布將會加強有關疫

情的新聞發布，對港股消除不明朗因素的幫助不大。

張智威預期，俄烏談判短期都難以達成共識，將會一直維持僵局。他估計恒指將會持續下試

低位至２００００點，先穿一穿牛證重貨區會稍見支持，但一旦２００００點都穿便要下試

１８０００點。



＊聯儲局加息好忍得手＊



油價炒上引發通脹風險，張智威指美國聯儲局「好忍得手」，預期油價高企都未會逼使局方

，由目前市場預期的加息四分一厘上調為加息半厘，會先維持加息四分一厘，待市場慢慢適應加

息環境。

對息率敏感的銀行股，張智威指匯控（００００５）現價「非常抵買」，預期市盈率１０倍

及息率４﹒５％，估計匯控至少值５５元，現時４８元水平是「超值」。他補充，３月１７日加

息前匯控未必能炒上５５元，但至少會跑贏大市。另一重磅金融股友邦（０１２９９），張智威

亦指現價跌殘非常抵買，因友邦為有實力股份，７０元水平跌得過急，預期加息前有望上試７８

元，中長線看８６元。（ｈｃ）

