《美元走勢－羅明立》歐元匯價中期難免繼續承受沽壓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １１５﹒８２ １１５﹒９２ １１５﹒７１

歐元╱美元 １﹒０９１７ １﹒０９２９ １﹒０８９６

英鎊╱美元 １﹒３１２０ １﹒３１２８ １﹒３０９８

美元╱瑞郎 ０﹒９２８６ ０﹒９２９９ ０﹒９２７６

美元╱港元 ７﹒８１９８ ７﹒８２０３ ７﹒８１６６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國總統拜登周二（８日）宣布禁止從俄羅斯進口石油和其他能源，希望民眾

忍受可能導致的能源價格上升，英國亦會在２０２２年底之前逐步停止從俄羅斯進口石油和石油

產品；歐洲並無同樣行動，但就同意在未來減少能源方面對俄羅斯的依賴。對俄制裁進一步升級

肯定會引來俄方的報復，同時，部分由俄羅斯作為主要出口的商品如鎳、小麥等價格大幅上升，

昨日急升一倍更令倫敦金屬交易所取消並暫停鎳的交易。俄烏談判未有進展，但烏克蘭總統澤連

斯基最新就加入北約及烏東問題的講話似乎有軟化，留意短期事態發展。

星期二美匯指數在１００關口前回軟，但非美貨幣中，大部分都錄得跌幅，反而是歐元有反

彈，暫時１﹒０８似乎有一定支持，若俄烏談判有進展，短期或會進入１﹒０８╱１﹒１０區間

震盪行情。但美英宣布禁止進口俄羅斯能源，將推動石油價格的上漲，由於歐洲嚴重依賴俄羅斯

的石油和天然氣，令其無法短時間斷絕俄羅斯的供應，未來面對高企的能源價格，經濟將面對很

大的壓力，歐元匯價中期難免繼續承受沽壓。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０９１０ １﹒０７７０ １﹒０９６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

