【新冠肺炎】醫思健康（０２１３８）推出遙距醫療及藥物配送服務

《經濟通通訊社９日專訊》醫思健康（０２１３８）宣布，為減少市民外出就醫風險，集團
旗下醫思健康醫療中心、智健康、匯兒兒科醫務中心及紐約醫療集團的脊醫及中醫服務均推出遙
距視像診症服務。將於首階段提供每日不少於５００個可選服務時段，並將因應市民需求逐步提
升服務能量。（ｂｉ）
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