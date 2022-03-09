【新冠肺炎】醫思健康（０２１３８）推出遙距醫療及藥物配送服務

《經濟通通訊社９日專訊》醫思健康（０２１３８）宣布，為減少市民外出就醫風險，集團

旗下醫思健康醫療中心、智健康、匯兒兒科醫務中心及紐約醫療集團的脊醫及中醫服務均推出遙

距視像診症服務。將於首階段提供每日不少於５００個可選服務時段，並將因應市民需求逐步提

升服務能量。（ｂｉ）

