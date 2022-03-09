【夜期時段】即月期指最新報２０６２２點，升１０３點，低水６點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０５５０點，升３１點，低水７８

點，最新報２０６２２點，升１０３點，低水６點，合約成交９３５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１９７點，升１３點，高水７點，最新報７２２３點，升

３９點，高水３３點，合約成交６４８張。

