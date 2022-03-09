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09/03/2022 16:59

【企業盈喜】百仕達料去年虧轉盈，錄綜合溢利最少１﹒７億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》百仕達（０１１６８）預期截至去年底止年度公司擁有人應佔綜
合溢利不少於１﹒７億元，而２０２０年同期擁有人應佔綜合虧損約４﹒５３億元。
　　該公司年度虧轉盈，主要年度分佔聯營公司虧損減少約２６％至不少於１﹒８億元，應收聯
營貸款及聯營欠款的公平值虧損減少約３６％至不少於２億元，聯營公司權益攤薄收益由零增至
不少於２﹒９億元等等。
　　該公司將於３月２４日刊發業績。（ｍｈ）

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