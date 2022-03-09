【企業盈喜】中廣核礦業（０１１６４）料去年純利增長一至兩成

《經濟通通訊社９日專訊》中廣核礦業（０１１６４）預期截至去年底止年度純利增長

１０％至２０％，主要因為應佔合營企業謝米茲拜伊鈾（Ｓｅｍｉｚｂａｙ－Ｕ）的業績增長，

以及去年７月完成收購聯營企業礦業公司奧爾塔雷克（ＯＲＴＡＬＹＫ）帶來業績貢獻，抵銷天

然鈾貿易毛利下降的影響。

該公司３月底刊發業績。（ｍｈ）

