【企業盈喜】中廣核礦業（０１１６４）料去年純利增長一至兩成

《經濟通通訊社９日專訊》中廣核礦業（０１１６４）預期截至去年底止年度純利增長
１０％至２０％，主要因為應佔合營企業謝米茲拜伊鈾（Ｓｅｍｉｚｂａｙ－Ｕ）的業績增長，
以及去年７月完成收購聯營企業礦業公司奧爾塔雷克（ＯＲＴＡＬＹＫ）帶來業績貢獻，抵銷天
然鈾貿易毛利下降的影響。
該公司３月底刊發業績。（ｍｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事09/03/2022
《神州經脈》CPI持穩PPI八月低 滬指曾穿3200連跌六日
|財經熱話09/03/2022
《盤後部署》恒指牛證重貨區前見支持 阻力先看裂口位21300
|中國故事09/03/2022
【殘酷挾倉】鎳業龍頭崩盤解碼：貪功做淡無法交割品種釀致命漏洞
|財經熱話09/03/2022
油價飆至近130美元創14年高 為何三桶油不升反跌?
|FOCUS09/03/2022
【FOCUS】貴油、妖鎳、LME 普京煽動黑天鵝亂飛
|香港要聞09/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：即日起每日交代抗疫工作 伊院轉為定點醫院
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰