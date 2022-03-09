【企業盈警】偉鴻（０３３２１）料去年盈利下跌最少８４﹒７％

《經濟通通訊社９日專訊》偉鴻集團（０３３２１）受累新型冠狀病毒疫情持續肆虐對全球

業務造成的負面影響，去年下半年面臨激烈的同行競爭。競爭對手大幅降低投標價格，導致集團

若干項目的投標落空，集團預期截至去年底止年度收益３﹒２６９億元（澳門元．下同），按年

減少３５﹒４％，公司擁有人應佔溢利不多於７００萬元，按年跌幅最少８４﹒７％。

該公司預期３月底公布業績。（ｍｈ）



