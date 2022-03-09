【新冠肺炎】中國燃氣公益基金會捐二百萬配合全民檢測

《經濟通通訊社９日專訊》香港第五波新冠肺炎疫情形勢嚴峻。中國燃氣公益基金分別向「

全港社區抗疫連線」、「香港義務工作發展局」各捐出１００萬元配合全民檢測。

是次捐贈「香港義務工作發展局」的善款將主要用於香港房屋署、香港房屋協會會員單位以

及西園長者中心的獨居長者和６５歲或以上有需要長者順利完成檢測。除為長者提供服務外，部

分善款也將用於支援香港全民檢測義工服務。（ｓｌ）



