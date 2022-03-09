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09/03/2022 12:18

九倉（００００４）去年純利按年增５５％，第二次中期息０﹒２元

　　《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布，截至去年１２月底止年度，純利錄
６０﹒１９億元，按年增加５５﹒８％，每股盈利１﹒９７元，派第二次中期股息０﹒２元，以
代替派付末期股息。２０２１年度每股合共派付股息０﹒４元，按年持平。
　　期內，收入按年增６﹒５８％至２２３﹒７８億元；營業盈利減少２３﹒１３％至
８５﹒３６億元。（ｓｌ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　

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