九倉（００００４）去年純利按年增５５％，第二次中期息０﹒２元

《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布，截至去年１２月底止年度，純利錄

６０﹒１９億元，按年增加５５﹒８％，每股盈利１﹒９７元，派第二次中期股息０﹒２元，以

代替派付末期股息。２０２１年度每股合共派付股息０﹒４元，按年持平。

期內，收入按年增６﹒５８％至２２３﹒７８億元；營業盈利減少２３﹒１３％至

８５﹒３６億元。（ｓｌ）



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