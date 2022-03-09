【企業盈警】利寶閣集團料去年虧損擴大至最少７５００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》利寶閣集團（０１８６９）公布，集團預期截至２０２１年１２
月３１日止年度錄得公司擁有人應佔虧損不少於７５００萬元；２０２０年錄得公司擁有人應佔
虧損約３９８０萬元。
集團本年度虧損增加乃主要由於錄得無形資產減值虧損，主要包括商譽及收購一間附屬公司
而產生的商標，該附屬公司於中國經營食品店舖，銷售燒味和熟食，而所有食品店舖已於本年度
關閉；及若干應收款項之預期信貸虧損所致。（ｃｗ）
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