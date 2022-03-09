【企業盈喜】卓越商企服務（６９８９）料去年多賺約５０－６０％

《經濟通通訊社９日專訊》卓越商企服務（０６９８９）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度的公司未經審核權益股東應佔淨利潤較２０２０年同期錄得約５０％－６０％的增長。截

至２０２０年１２月３１日止年度的公司經審核權益股東應佔淨利潤約為３﹒２５億元人民幣。

公司解釋，盈利上升主要由於至去年度於基本物業管理服務業務中，來自戰略大企業客戶以

及外拓項目的收入增加；及增值服務的收入增加。（ｂｎ）

