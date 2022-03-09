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09/03/2022 11:15

【新冠肺炎】西醫工會：個別私家醫生因缺防疫物資拒收發燒病人

　　《經濟通通訊社７日專訊》香港西醫工會會長梁漢輝表示，個別私家醫生由於防疫設施及物
資不夠，亦有部分醫生年紀較大，擔心確診新冠病毒後情況差，所以不接收發燒病人。
　　梁漢輝在電台節目上指，香港的醫務所不大，風險相對高，他自己所屬醫療集團有數名醫生
及約２０名護士確診，醫務所需要停診。他說，有醫生轉為視像診症，再以速遞方式送藥，但他
提到，有醫生訂購不到止痛藥。（ａｃ）

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