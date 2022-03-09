【紓困措施】第六輪防疫抗疫基金「電影院資助計劃」完成發放資助

《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，第六輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」自
２月１８日起接受申請，所有電影院營運者均有提出申請。商務及經濟發展局已於今日（３月９
日）向全部６１間合資格電影院發放資助。
計劃旨在向持公共娛樂場所牌照並在去年１２月份內有商業營運的現有電影院提供一筆過資
助，資助款額為每所電影院每塊銀幕１０萬元；每條院線最多可獲３００萬元的資助。（ａｃ）
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