國泰（００２９３）去年虧損收窄至５５﹒３億元，不派息

《經濟通通訊社９日專訊》國泰（００２９３）公布，截至２０２１年１２月３１日止全年

虧損收窄至５５﹒２７億元，而去年同期虧損２１６﹒４８億元；每股基本虧損９５﹒１仙，不

派末期息。

期內集團收益４５５﹒８７億元，按年跌２﹒９％。（ａｃ）



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