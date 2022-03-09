國泰（００２９３）去年虧損收窄至５５﹒３億元，不派息

《經濟通通訊社９日專訊》國泰（００２９３）公布，截至２０２１年１２月３１日止全年
虧損收窄至５５﹒２７億元，而去年同期虧損２１６﹒４８億元；每股基本虧損９５﹒１仙，不
派末期息。
期內集團收益４５５﹒８７億元，按年跌２﹒９％。（ａｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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