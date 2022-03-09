【新冠肺炎】青衣長亨邨亨緻樓一染疫老婦倒斃家中

《經濟通通訊社９日專訊》青衣長亨邨亨緻樓一單位內一名９８歲老婦，被家人發現倒臥在

屋內。救援人員到場經檢驗，證實老婦已死亡。

據了解，老婦日前被檢出感染新冠肺炎病毒，警員穿上保護裝備到場調查，死因仍待驗屍後

確定。（ａｃ）

