【新冠肺炎】青衣長亨邨亨緻樓一染疫老婦倒斃家中

《經濟通通訊社９日專訊》青衣長亨邨亨緻樓一單位內一名９８歲老婦，被家人發現倒臥在
屋內。救援人員到場經檢驗，證實老婦已死亡。
據了解，老婦日前被檢出感染新冠肺炎病毒，警員穿上保護裝備到場調查，死因仍待驗屍後
確定。（ａｃ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|FOCUS09/03/2022
【FOCUS】貴油、妖鎳、LME 普京煽動黑天鵝亂飛
|香港要聞09/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：即日起每日交代抗疫工作 伊院轉為定點醫院
|財經熱話09/03/2022
俄烏戰火未熄金價創年半高 招金再飆半成黃金ETF四連漲
|生財有道09/03/2022
【名嘴發財高息股】溫鋼城薦華潤水泥(01313) 目標價8.5元（有片）
|大行報告09/03/2022
【大行炒D乜】理文業績倒褪大行齊削目標價 瑞信匯證最狠
|開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手 恒指21300有阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰