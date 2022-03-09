國泰：今年沒有裁員或特別假期計劃，無意向政府要求額外融資

《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）公布去年全年業績。主席賀以禮表示，

集團已向員工承諾今年不會有裁員或特別假期安排；相反，國泰自去年夏季起已開始招募本地機

組人員，包括重新僱用受２０２０年重組計劃影響的前國泰港龍機師，另有１５０名飛行見習計

劃的畢業生將加入集團；此外，國泰亦聯同香港理工大學和美國的飛行學院舉辦新的見習計劃。

被問到大灣區航空近期獲發牌照未來會否加大行業競爭。賀以禮指，本港航空業一直充滿競

爭，疫情前已有過百家航企作為競爭對手，集團歡迎新航企加入，一同在競爭下進步，同時對香

港作為世界性的航空樞紐有信心。



＊續進行審慎資金管理，有信心渡過短暫困難＊



行政總裁鄧健榮表示，集團現正面對運力不足問題，貨運運力從１月時約疫情前２０％水平

，提升至現時的３０％，會尋找在防疫措施不變的情況下增強運力，但強調貨運運力不會多於疫

情前３５％的水平。他又指，集團首要目標是保護社區、旅客及員工的健康，待疫情緩和後會與

政府當局商討放寬機組人員檢疫安排。

鄧健榮指，集團在今年２月時估計，每月平均將消耗１０億－１５億元營運資金，會繼續進

行健全且審慎的風險和資金管理。國泰截至去年年底錄得３０３億元現金，認為是穩健的財政狀

況，有信心渡過目前短暫的困難。



＊有信心按框架向政府償還全數欠款，無意要求額外融資＊



對於國泰多次推遲向政府支付優先股股息，鄧健榮解釋，儘管集團持有相對穩健的資金，惟

整個行業正面對較大的不確定性，需小心管理支出和流動現金，因此推遲支付優先股股息。不過

，國泰在去年下半年錄得盈利，有信心未來能按照政府釐定的框架向其償還全數欠款。他又指，

目前沒有計劃再向港府要求額外融資，亦無意變賣旗下資產，但對其他融資方案持開放態度。

國泰去年燃油對沖錄得收益２３﹒３６億元。鄧健榮指，集團審慎的燃油對沖策略正好能減

輕現時燃油價格突如其來的波動所帶來的營運影響，但強調難以判斷未來油價走勢。（ａｃ）





