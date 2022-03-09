  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2022 10:20

【新冠肺炎】消息：港府擬推安老院舍閉環管理，減低長者感染風險

　　《經濟通通訊社９日專訊》第五波疫情下，累計有６９０間安老院舍爆疫，涉及院舍的死亡
個案逾１２００宗。消息指，港府正研究在安老院舍作閉環管理，或率先在未有爆疫的院舍實行
，以減低長者感染風險。
　　上周抵港的國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，近日提及應重點減少
重症死亡案例，特別針對長者等重點群組，更提出安老院舍未實行閉環管理，認為閉環管理有助
切斷傳播鏈。港府擬要求本地護理員參與閉環管理，目前正研究實際操作，並評估前線護理員意
願。

＊津助院舍或有空間將長者分間＊

　　據了解，政府正研究安老院舍閉環管，防止再有院舍出現爆發，目前應對Ｏｍｉｃｒｏｎ主
要手段是靠隔離，加上並非所有院舍環境惡劣，尤其津助院舍或有空間將長者分間，相信有助控
制疫情。
　　另外，政府正放寬規定聘請內地護理員，據悉會主力照顧受感染長者，而近日香港確診數字
稍為回落，招募情況有所改善，政府亦會安排僱員再培訓局與安老院舍商討，如何加快招募員工


＊全港院舍料需５０００外勞支援＊

　　安老服務協會主席陳志育指，早前勞工處及入境處與業界曾開會，商討私人院舍及津助院舍
參與「補充勞工計劃」事宜，預計全港大約需要５０００名外勞支援。他續指，安老院舍缺人手
由來已久，不少院舍申請時都會根據各自需要，按照人手編制的空缺去申請。
　　新思維社福界立法會議員狄志遠則指出，安老院舍的人力、物資及隔離設施都有所不足，建
議政府加快為長者接種疫苗，並善用學校、社區會堂等大型場地，安排受感染的長者隔離，減輕
人手壓力，以及向院舍提供口罩、氧氣樽等物資。他又認為，安老院舍難以實施閉環管理，除非
院舍環境理想、人手充足，而且政府需要提供龐大支持。
　　立法會福利事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則建議，將未確診的長者轉移去其他設施，以及
即時向院舍提供抗疫物資，減低院友及員工感染風險。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning09/03/2022
熊麗萍籲車股不宜再沾手　恒指21300有阻力
中國故事08/03/2022
《神州經脈》外資逾三年來首減持人幣債　滬指低位收市擊穿三千三
財經熱話08/03/2022
銀行券商疫情下應變方案
財經熱話08/03/2022
《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點
專訪08/03/2022
【專訪】陶冬：俄羅斯地緣政治空間遭空前壓縮，普京已經輸了（有片）
財經熱話08/03/2022
郭思治：市況紛亂散戶宜持盈保泰 靜待低吸機會（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金