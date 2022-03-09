【新冠肺炎】消息：港府擬推安老院舍閉環管理，減低長者感染風險

《經濟通通訊社９日專訊》第五波疫情下，累計有６９０間安老院舍爆疫，涉及院舍的死亡

個案逾１２００宗。消息指，港府正研究在安老院舍作閉環管理，或率先在未有爆疫的院舍實行

，以減低長者感染風險。

上周抵港的國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，近日提及應重點減少

重症死亡案例，特別針對長者等重點群組，更提出安老院舍未實行閉環管理，認為閉環管理有助

切斷傳播鏈。港府擬要求本地護理員參與閉環管理，目前正研究實際操作，並評估前線護理員意

願。



＊津助院舍或有空間將長者分間＊



據了解，政府正研究安老院舍閉環管，防止再有院舍出現爆發，目前應對Ｏｍｉｃｒｏｎ主

要手段是靠隔離，加上並非所有院舍環境惡劣，尤其津助院舍或有空間將長者分間，相信有助控

制疫情。

另外，政府正放寬規定聘請內地護理員，據悉會主力照顧受感染長者，而近日香港確診數字

稍為回落，招募情況有所改善，政府亦會安排僱員再培訓局與安老院舍商討，如何加快招募員工

。



＊全港院舍料需５０００外勞支援＊



安老服務協會主席陳志育指，早前勞工處及入境處與業界曾開會，商討私人院舍及津助院舍

參與「補充勞工計劃」事宜，預計全港大約需要５０００名外勞支援。他續指，安老院舍缺人手

由來已久，不少院舍申請時都會根據各自需要，按照人手編制的空缺去申請。

新思維社福界立法會議員狄志遠則指出，安老院舍的人力、物資及隔離設施都有所不足，建

議政府加快為長者接種疫苗，並善用學校、社區會堂等大型場地，安排受感染的長者隔離，減輕

人手壓力，以及向院舍提供口罩、氧氣樽等物資。他又認為，安老院舍難以實施閉環管理，除非

院舍環境理想、人手充足，而且政府需要提供龐大支持。

立法會福利事務委員會主席、民建聯陳恒鑌則建議，將未確診的長者轉移去其他設施，以及

即時向院舍提供抗疫物資，減低院友及員工感染風險。（ｈｙ）

