【新冠肺炎】政府與私家醫院聯會開會，林鄭提四要求分擔公院負擔

《經濟通通訊社９日專訊》私家醫院聯會與政府開會商討如何協助抗疫，行政長官林鄭月娥

在會上提出多項要求，包括要診治輕症的確診病人等，大部分私家醫院都同意。

國務院副總理韓正開腔，質疑私家醫院不接收新型肺炎病人後兩天，私家醫院聯會周二（８

日）傍晚與林鄭開會，林鄭肯定私家醫院在抗疫上的努力，同時向業界提出四大要求。

第一個要求是盡量接收公立醫院的非確診病人，包括長期病患，不過聯會反映私家醫院的人

手和床位都有限，認為主力接收要做「通波仔」或癌症手術的病人，病床流轉快才更有效。

第二個要求涉及照顧等候出院或入院的長者，政府在會上透露、未來將會在社區會堂等地方

增設七至八個暫託中心，希望私家醫院聯同非政府機構承辦這些暫託中心，安排醫護駐場，業界

說會考慮招募退休醫護幫忙。

第三是要求私家醫院門診為輕症的確診病人提供診治，私家醫院聯會主席何兆煒說，會上絕

大部分醫院都同意，不過要考慮如何分隔確診病人和其他病人，已經著手處理。

最後一個要求是提供熱線支援正在隔離的人士，私家醫院普遍認為難度不大，亦有部分醫院

已經有做。

林鄭據報沒有正式要求私家醫院接收確診病人入院治療，不過如有個別私家醫院願意，政府

會協助他們處理通風等技術問題。（ｈｙ）

