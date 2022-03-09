【新冠肺炎】林鄭：今起每日交代政府工作進展，周二除外

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥宣布，為了加強新聞發布工作，今日起除了周
二，由她以及相關局長交代相關抗疫進展，並澄清坊間謠言及提供更加權威的說法。每日下午４
時半的疫情記者會繼續舉行，由醫管局及衞生防護中心交代最新疫情。
林鄭指，明日會連同保安局局長及發展局局長交代由中央援建社區隔離設施的事宜。
（ｈｙ）
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