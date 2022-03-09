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即市新聞

09/03/2022 16:35

《小傳日記》魚缸繼續尋底，李寧搞乜跌咁多？

　　《小傳日記》問題天天都多，魚缸繼續喺低位磨磨磨！始終俄烏仲未達至停火，缸民仲係好
驚驚，魚缸晏晝一度急挫超過６００點，臨尾美團（０３６９０）、京東（０１８１０）、吉利
（００１７５）同比亞迪（０１２１１）等藍戰士重新振作，魚缸叫做無咁傷。值得留意嘅係，
今日最唔醒神嘅李寧（０２３３１）跌超過９％，一下回落咁多，到底搞邊科？
　　原來噚日（８日）挪威主權財富基金話，李寧助長侵犯人權行為，基於道德委員建議，委員
會認為李寧喺嚴重侵犯新疆人權嘅行為「做出貢獻」，「存在不可接受的風險」，而強制勞動力
會對李寧經營造成風險，於是決定剔佢出去基金投資。截至２０２１年底，挪威主權財富基金揸
住約１﹒６８億或０﹒５９％李寧嘅股份。
　　李寧股價噚日已經跌超過５％，今日雖然有北水超過２億銀嘅淨被動買入，但畀外國基金剔
出嘅消息，睇嚟嚇驚晒缸民，今日再跌多９﹒３６％，最低見過５９﹒６銀，創超過半年新低，
連埋佢嘅同行安踏（０２０２０）齊齊做藍戰士成績榜嘅尾兩位。
　　其實，李寧之前亦爆出運動鞋整傷運動員嘅事件。曾經喺冬奧攞過羽毛球女單冠軍嘅陳雨菲
，喺舊年全運會期間一度要出去場外接受治療。原來係佢著嘅李寧牌運動鞋突然間裂開，整傷右
腳腳趾公，之後畀唔少網民「出征」。大型運動會熱潮炒完，神州內需又未好番，李寧股價亦由
舊年衝到最高１０８﹒２銀不斷咁跌番落去，整體上嚟講處於一底低過一底格局，技術走勢已經
唔靚仔。即使已經跌到超賣，可唔可以重振雄風尚待觀察。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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