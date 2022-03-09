《小傳日記》魚缸繼續尋底，李寧搞乜跌咁多？

《小傳日記》問題天天都多，魚缸繼續喺低位磨磨磨！始終俄烏仲未達至停火，缸民仲係好

驚驚，魚缸晏晝一度急挫超過６００點，臨尾美團（０３６９０）、京東（０１８１０）、吉利

（００１７５）同比亞迪（０１２１１）等藍戰士重新振作，魚缸叫做無咁傷。值得留意嘅係，

今日最唔醒神嘅李寧（０２３３１）跌超過９％，一下回落咁多，到底搞邊科？

原來噚日（８日）挪威主權財富基金話，李寧助長侵犯人權行為，基於道德委員建議，委員

會認為李寧喺嚴重侵犯新疆人權嘅行為「做出貢獻」，「存在不可接受的風險」，而強制勞動力

會對李寧經營造成風險，於是決定剔佢出去基金投資。截至２０２１年底，挪威主權財富基金揸

住約１﹒６８億或０﹒５９％李寧嘅股份。

李寧股價噚日已經跌超過５％，今日雖然有北水超過２億銀嘅淨被動買入，但畀外國基金剔

出嘅消息，睇嚟嚇驚晒缸民，今日再跌多９﹒３６％，最低見過５９﹒６銀，創超過半年新低，

連埋佢嘅同行安踏（０２０２０）齊齊做藍戰士成績榜嘅尾兩位。

其實，李寧之前亦爆出運動鞋整傷運動員嘅事件。曾經喺冬奧攞過羽毛球女單冠軍嘅陳雨菲

，喺舊年全運會期間一度要出去場外接受治療。原來係佢著嘅李寧牌運動鞋突然間裂開，整傷右

腳腳趾公，之後畀唔少網民「出征」。大型運動會熱潮炒完，神州內需又未好番，李寧股價亦由

舊年衝到最高１０８﹒２銀不斷咁跌番落去，整體上嚟講處於一底低過一底格局，技術走勢已經

唔靚仔。即使已經跌到超賣，可唔可以重振雄風尚待觀察。請請！



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