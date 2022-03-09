【新冠肺炎】蔡堅料診治病人期間感染新冠病毒，在家療養情況穩定

《經濟通通訊社９日專訊》香港醫學會會長蔡堅感染新冠病毒，現時在家療養，情況穩定。
蔡堅估計，自己由診所的發燒和有上呼吸道感染病徵的病人感染，康復後會返回前線診所工作。
蔡堅希望體諒個別醫護的情況，特別是公院前線醫護都在有限資源下，緊守崗位。他自己留
家期間，仍然會與鄭志文主理「抗疫行動組」事務，並於「醫學會支援訊息站」為留家抗疫市民
解答醫學問題。（ｈｙ）
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