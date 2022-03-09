【新冠肺炎】本港新增２５９９１宗確診，快測呈報３２７６６宗

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２５９９１宗確診，７宗屬輸入案例，其餘都是本地個案。當中３１２３宗經醫管局確診，

２８２５宗經公共衞生化驗服務處確診，２００４３經私營化驗所。公共衞生化驗服務處的確診

個案中，１８１６宗懷疑是Ｏｍｉｃｒｏｎ感染。第五波累計５３﹒９萬宗確診，經快速測試確

診的個案則有３４７８４宗。

歐家榮表示，快速檢測平台錄得３２７６６宗陽性個案，並已核實資料，已發隔離令等。當

中有約９７００宗是在３月６日完成取樣。他解釋指，由於平台３月７日６時才推出，所以將部

份在３月６日採樣的人士，納入昨日呈報的個案中。



＊增加２７間院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增２７間院舍爆疫，２０間屬安老院舍，７間屬殘疾人士院舍，涉９２名員

工，２７８名院友。第五波疫情累計共７１０間安老院舍出現個案或爆發，過去兩星期便有

４５０間安老院舍現個案，佔整體院舍５６％，第五波疫情共１﹒９６萬宗個案涉及院友，佔整

體院友２６％。涉及職員則有５３１０宗個案，佔整體職員１８％。殘疾院舍方面，已有有

２３７間院舍出現個案或爆發，過去兩星期則又１７９間現個案，佔整體院舍５３％。

院舍死亡個案方面，至今錄得約１４０８宗死亡個案，僅３宗來自殘疾人士院舍。（ｈｙ）

